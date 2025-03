Galeotta fu la coreografia. Tutti gli aggiornamenti dopo Fiorentina-Juventus

vedi letture

Non si placano le polemiche sulla coreografia fatta dai tifosi della Fiorentina al momento dell'ingresso in campo della propria squadra contro la Juventus domenica scorsa. Quel "Juve Merda" a caratteri cubitali in Curva Ferrovia continua a creare scalpore in quel di Torino dove si parla di "guardare avanti per migliorare, non guardarsi indietro per giustificare".

La sanzione arrivata dal Giudice Sportivo al club viola è senza precedenti e mentre la stessa Fiorentina sta valutando se fare ricorso o meno per i 50mila euro di ammenda più diffida per la Curva, in tanti a Firenze continuano a sottolineare il carattere goliardico della scelta della coreografia. Dal cantante Paolo Vallesi, che a Radio Firenzeviola ha detto: "50mila euro spesi benissimo. Secondo me è geniale, non è nemmeno offensivo, perché è un intercalare", fino a Celeste Pin che sulle stesse frequenza ha proposto di partecipare a un'eventuale colletta per la raccolta del denaro richiesto alla Fiorentina. Insomma, le polemiche riguardo a Fiorentina-Juventus non accennano a placarsi.