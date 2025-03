RFV Vallesi sulla coreografia: "50mila euro spesi bene". E su Palladino: "Non so se lo confermerei"

Il cantante e tifoso della Fiorentina Paolo Vallesi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio": "Dopo la vittoria contro la Juventus siamo tutti allegri. Vedi come in quattro giorni può cambiare l'umore di una città. C'è tanto godimento, non solo per la vittoria contro la Juventus, ma anche perché forse abbiamo visto la miglior Fiorentina dell'anno. E questa è la formazione, anche per lo schieramento, che io avrei voluto vedere sempre. Gudmundsson ad esempio è un giocatore a cui non devi dire niente. Devi metterlo in campo e anche se tocca quattro palloni sai che saranno quattro azioni importanti. Fagioli è un grande giocatore, così come De Gea, Dodo e Gosens. Questa deve essere l'ossatura anche per il prossimo anno.

Riconfermerebbe Raffaele Palladino?

"Non so, i problemi di gioco durano tutto l'anno, ma poi parlano i risultati. Dovesse vincere la Conference, come fai a non confermarlo? Però credo sarebbe l'unica cosa, la vittoria di un trofeo, insieme magari al sesto posto, in grado di confermarlo. Però se non arriva in finale in Europa e finisce ottavo non lo riconfermerei.

E di Vincenzo Italiano che ne pensa?

"Io sono stato sempre un sostenitore di Vincenzo Italiano, ma ha fatto errori di inesperienza. Quest'anno non li sta più facendo perché mi sembra cresciuto come allenatore".

Cosa ne pensa della coreografia della Fiesole contro la Juventus e della conseguente multa comminata al club viola?

"50mila euro spesi benissimo. Secondo me è geniale, non è nemmeno offensivo, perché è un intercalare".