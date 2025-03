RFV Pin sulla coreografia di Fiorentina-Juventus: "Se i tifosi fanno una colletta, io metto 100 euro"

vedi letture

Ospite in studio a Radio Firenzeviola, durante 'Garrisca al Vento' ha parlato Celeste Pin commentando così la vittoria della Fiorentina contro la Juventus: "Dopo la partita ho postato tre pere sui social, un riferimento al lontano 4-2 quando Pepito Rossi segnò una tripletta. Quando succedono cose così, fatemi star bene. Le sconfitte che ho subito in campo lasciano segni, e quando guardo indietro la rabbia è tanta, quindi lasciatemi festeggiare. Questa Juventus è da zona retrocessione, nessuno segue l'allenatore. La Fiorentina sta bene e quando è così, lo diciamo a tutti".

Questa è la reazione di pancia, a mente fredda come la spiega questa vittoria della Fiorentina?

"Che sia successo qualcosa è chiaro, nel calcio l'importante è sapere perché hai sbagliato e andare avanti. Fagioli è la svolta di questa squadra, è il giocatore che ci mancava. abbiamo una rosa di giocatori validi, in questo momento do tanto peso all'ellantore per quello che succederà.

La coreografia della Fiorentina ha fatto discutere, è arrivata anche una sanzione e una diffida, cosa ne pensa?

"Ho sentito che i tifosi vorrebbero fare una colletta di 1 euro per pagarla, io mi propongo per metterne 100. Credo che abbiamo visto e subito di peggio. Anche il fatto di non averla fatta vedere in televisione non è corretto. Vi ricordate la bambina che è stata offesa pesantemente per avere detto quella parola? Se sono così permalosi , la prossima volta la facciamo a partita finita".