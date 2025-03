Tuttosport duro sulla coreografia: "Guardare avanti per migliorare non indietro per giustificare"

TuttoSport oggi in edicola analizza la situazione relativa alla decisione del giudice sportivo nei confronti della Fiorentina per la coreografia "Juve merda" apparsa domenica pomeriggio in Curva Ferrovia. Il quotidiano torinese si interroga sulla direzione che vuole prendere il nostro calcio perché se l'idea è quella di andare nella direzione del modello iper professionistico americano anche a livello di business, lasciandosi alle spalle i campanilismi, allora bisogna fare in modo che episodi come quelli di domenica a Firenze non accadano più. In passato ci sono già stati e si è visto anche di peggio? Sì, certo: ma bisogna guardare avanti per migliorare, non guardarsi indietro per giustificare. Per quanto riguarda gli esponenti del Comune di Firenze che hanno addirittura scomodato Dante per normalizzare quell'insulto, probabilmente lo hanno fatto solo per raccogliere qualche voto in più. Fatta questa premessa TuttoSport passa poi al racconto della cronaca, con la multa di 50mila Euro alla Fiorentina e la diffida della Curva Ferrovia per la coreografia oltraggiosa, per cori beceri e per lancio di fumogeni all'interno del settore ospiti.

Una multa salata e una diffida, questa la risposta del Giudice Sportivo. Adesso il club viola starebbe valutando se presentare un ricorso.