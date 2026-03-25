Firenzeviola.it anche su YouTube: iscriviti al canale e resta aggiornato!

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Notizie di FV
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FirenzeViolaSalvezza e Conference League: le incognite sulla strada di Paratici. Ma le prime risposte dovrà fornirle la proprietà
Lorenzo Di BenedettoKean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagione
Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
Mario TeneraniBrava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
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