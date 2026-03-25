Di Marzio: "Kean non è nella lista del Milan, i viola ripartano da lui"

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Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è l’intervista realizzata da Radio FV al giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole su Kean: “Ci aspettiamo intanto che ci porti al Mondiale e poi sicuramente avrà mercato, io in tutte queste voci sul Milan non ho trovato riscontro quindi non credo che sia al primo posto della lista dei rossoneri per diverse motivazioni. Poi vedremo se ci saranno altre squadre interessate perché è un giocatore con un valore alto.

Credo che la Fiorentina del futuro debba ripartire da certezze e Kean potrebbe essere una di quelle”. CLICCA QUI per la news completa.