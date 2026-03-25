Oggi è il Capodanno Fiorentino: ecco come si celebrerà a Firenze
Giornata particolare per Firenze che oggi, come ogni 25 marzo, festeggia il Capodanno Fiorentino. Dal Medioevo e fino al 1750, l'anno civile per la città iniziava proprio il nono mese antecedente la nascita di Gesù, quindi il 25 marzo. Oggi è una ricorrenza che viene ricordata nel capoluogo toscano e che dimostra ancora una volta come storicamente a Firenze si è sempre fatto di testa propria, facendo perfino iniziare l'anno un giorno diverso rispetto al resto del mondo.
La ricorrenza sarà celebrata dal passaggio del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che, attraversando le strade del Centro storico, raggiungerà la Basilica della Santissima Annunziata per recare omaggio alla sacra effige della Madonna. Partenza del Corteo alle 16 dal Palagio di Parte Guelfa.
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