Notifiche push per le news più importanti di FirenzeViola, scopri come attivarle!

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Notizie di FV
Kean, la Nazionale e il finale di stagione della Fiorentina: l'Italia avrà un peso non da poco. Vanoli e la tensione post Inter: ancora non è il tempo di dire "bravi" dopo un pareggio. 13 gare valgono più del resto della stagionedi Lorenzo Di Benedetto
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3 Gabriele Pin: "15 ore in auto, le mani viola dal freddo: la mia fuga dall'Iran. Firenze? Anni bellissimi"
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FirenzeViolaDa Kean a Pongracic, cinque giorni "nazionali" tra sfide da dentro o fuori e amichevoli oltreoceano
Angelo GiorgettiI retroscena della svolta: gli incontri personali di Paratici, le date, le motivazioni. Così Kean, Fagioli e Mandragora hanno aiutato il Ds da dentro. Cambio di marcia del cervello viola e c’è una rivoluzione in arrivo…
Mario TeneraniBrava Fiorentina, il punto è d'oro. La crescita c'è: 20 punti nel 2026. Ndour vive un momento felice. Per i viola la settimana più bella. Salvezza possibile con questa mentalità
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