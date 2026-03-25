FirenzeViola Nazionale, la spinta di 24mila tifosi: in attacco Kean-Retegui, ottimismo per Bastoni

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La Nazionale si prepara alle due partite più importanti del ciclo Gattuso: portare l'Italia ai Mondiali dopo le due edizioni mancate. Lo stadio sarà quello dell'Atalanta scelto dal ct Rino Gattuso per avere uno stadio piccolo in cui ci siano applausi e sostegno in caso di difficoltà. Saranno 24mila i tifosi presenti contro l'Irlanda del Nord pronti a spingere in quello che il ct ha definito "catino".

Intanto buone notizie per il ct arrivano da Bastoni (arrivato con un problema alla tibia che gli ha fatto saltare anche l'ultima gara dell'Inter con la Fiorentina e proprio da domenica ha iniziato un percorso di recupero con lo staff azurro fino all'allenamento di oggi) e Tonali (dopo la botta presa contro il Barcellona) e i due dovrebbero essere regolarmente in campo. Così davanti a Donnarumma al centro dei tre ci dovrebbe essere il difensore nerazzurro (in caso di forfait pronto uno tra Buongiorno e Gatti) con Mancini e Calafiori. A centrocampo Locatelli regista con Tonali e Barella a sulle fasce potrebbe debuttare Palestra a destra (in ballottaggio però con il più esperto Politano) e Dimarco a sinistra. In attacco sicura la coppia Kean-Retegui con Esposito pronto a subentrare.