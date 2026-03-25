Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: altro giorno libero

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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

Secondo giorno libero per la Fiorentina che sfruttando la pausa per le Nazionali si gode un po' di relax dopo il pari raccolto in casa contro l'Inter domenica. I ragazzi agli ordini di Vanoli torneranno ad allenarsi domani, giovedì 26 marzo, al Viola Park, ovviamente senza coloro che saranno impegnati con le rispettive squadre. 