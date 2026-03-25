Mercato, quei tre potenziali riscatti automatici da 28,5 milioni

Mercato, quei tre potenziali riscatti automatici da 28,5 milioniFirenzeViola.it
Ieri alle 23:30Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è il focus di mercato de la Repubblica (ediz. Firenze). Tra i segni meno di gennaio, che ancora non hanno convinto, ci sono invece Fabbian e Rugani, a cui il club vorrebbe dare un'altra occasione. Rugani, Brescianini e Fabbian diventeranno automaticamente calciatori della Fiorentina, facendo scattare l’obbligo di riscatto previsto nel contratto. I tre costeranno complessivamente 28,5 milioni. CLICCA QUI per l’articolo completo. 