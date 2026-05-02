Fiorentina spuntata davanti e a sinistra: il punto dell'allenamento di oggi

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La Fiorentina è tornata a lavorare questa mattina in vista della gara contro la Roma dopo la giornata libera di ieri (a parte per gli infortunati che hanno portato avanti il loro programma di recupero anche il 1° maggio). Vanoli ha recuperato parzialmente Parisi e Gosens che sperano comunque nella convocazione per l'Olimpico anche perché a sinistra mancano tutti i terzini e, nel caso, il tecnico sposterà Ranieri sulla fascia. Soluzione che Vanoli ha adottato anche nella parte finale del Sassuolo quando si è infortunato Balbo che oggi si è infatti allenato a parte.

Così come Fortini e l'attaccante Piccoli. Con Kean in permesso fino a martedì, a Roma difficilmente ce la farà l'ex Cagliari. Spazio dunque ancora a Gud e, in caso di uscita, a Braschi.