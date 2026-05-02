Stagione no anche economicamente: la rosa vale 58 milioni in meno
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La deludente stagione della Fiorentina ha avuto come conseguenza di aver diminuito il valore della rosa. Come scritto da FirenzeViola che ha fatto un confronto del valore dei singoli giocatori, c'è infatti stato infatti un ridimensionamento economico considerevole, passando dai 301,40 milioni di euro che valeva l’1 luglio dell’anno scorso ai 243,85 attuali. Una flessione di 57,55 milioni. Non poco, soprattutto a fronte delle spese sostenute in estate.
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