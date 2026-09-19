Fiorentina-Napoli domani alle ore 12.30: ecco come seguirla
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Il lunch match domenicale è di quelli da leccarsi i baffi. Al Franchi arriva il Napoli vice-campione d'Italia, con la Fiorentina che vuole dare continuità alle due vittorie ottenute contro Venezia e Pisa (Coppa Italia), con gli azzurri invece che sono reduci dal successo casalingo contro il Bologna e inseguono le prime posizioni. La sfida del Franchi, calcio d'inizio ore 12.30, sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio, con ampio pre e post-partita.
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Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%di Andrea Giannattasio
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Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
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