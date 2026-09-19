Fiorentina pronta al Napoli: la rifinitura odierna per ultimare la preparazione

Fiorentina pronta al Napoli: la rifinitura odierna per ultimare la preparazioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:15Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. Dopo la conferenza stampa di ieri e la grigliata dei giorni scorsi, Paolo Vanoli svolge la seduta di rifinitura verso il Napoli. Stamani l'ultimo allenamento per affinare i meccanismi giusti per la partita di domani al Franchi, con De Gea e compagni chiamata alla prima grande vittoria della stagione.