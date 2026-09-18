Atta pronto a riprendersi la Viola: addio acciacchi con il Napoli nel mirino

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato ad Arthur Atta. Il centrocampista è pronto a tornare in campo contro il Napoli. Il centrocampista francese ha fatto il possibile, in settimana, per recuperare la forma migliore. E ci è più o meno riuscito, tanto che Paolo Vanoli sta valutando seriamente di schierarlo dal primo minuto. Il classe 2003 non era al meglio contro il Pisa, non a caso è stato estromesso dalla sfida per permettergli di gestire adeguatamente gli acciacchi che lo hanno condizionato nell'ultimo periodo.