Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%di Andrea Giannattasio
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1 Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Copertina
FirenzeViolaFagioli, il rilancio è completo. Centrale nella Fiorentina e ora di nuovo azzurro dopo due anni
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
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