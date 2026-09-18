Il programma della Fiorentina: allenamento la mattina, il pomeriggio la conferenza
La Fiorentina torna al lavoro questa mattina al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli sarà impegnata in una nuova seduta di allenamento a partire dalle ore 10, con il gruppo che continuerà la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, su tutti la sfida di domenica al Napoli, e dopo i recenti risultati positivi. Il tecnico avrà così l’occasione di proseguire il lavoro tattico e valutare le condizioni dei giocatori, cercando di mantenere alta la concentrazione e il livello di intensità degli allenamenti.
Nel pomeriggio, invece, alle 16.30, sarà il momento della conferenza stampa pre-Napoli di Paolo Vanoli, nuovo-vecchio tecnico che dal suo rientro a Firenze avrà così l’occasione di riparlare per la prima volta dal Wind Media Center del Viola Park.
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