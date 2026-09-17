Chi il migliore in campo in Fiorentina-Pisa 3-0? Vota il sondaggio!
FirenzeViola.it
Con il successo ottenuto al Franchi contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia, la Fiorentina di Paolo Vanoli prosegue il proprio momento positivo: i viola conquistano il passaggio del turno grazie al netto 3-0 firmato da Pellegrino, Gnonto e Gonçalves. Una prestazione in crescita per i viola, capaci di alzare il ritmo nella ripresa e chiudere la pratica contro la formazione di Paolo Bianco.
Come di consueto, su FirenzeViola.it è aperto il sondaggio Top FV per eleggere il migliore in campo della sfida di ieri sera: adesso tocca ai lettori scegliere il proprio MVP. Qui il link per votare.
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
Copertina
Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
Angelo GiorgettiLa vendetta dell’amato scarto è poesia pura: dal disastro perfetto al Vanoli on fire. Paratici e quel doppio bagno di umiltà ‘per il bene del club’. Stasera energia alta in Coppa Italia, basta con la sindrome di Tafazzi
Mario TeneraniFranchino facci godere… Corsa, pressing, gioco, forse ci siamo. Fidiamoci di Vanoli e non rompiamo: è innamorato di questa squadra
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com