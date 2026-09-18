Vanoli e la tentazione doppio regista. Ma per ora predomina l'equilibrio

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Tra i pezzi più apprezzati oggi su Firenzeviola.it c'è stato quello dedicato alla possibilità che la Fiorentina prima o poi possa provare a giocare con il doppio play, ovvero la coppia di registi formata da Nicolò Fagioli e Christ Oulai. Due calciatori dall'indubbio valore assoluto, il primo da formare, il secondo già rodato a certi livelli ma con la costante sensazione di non averlo ancora visto al massimo delle potenzialità, sono fatti per stare insieme eo sono uno l'alternativa dell'altro? C'è da credere che per la mole dell'investimento fatto sull'ivoriano l'idea di farli giocare insieme ci fosse, anche se poi più passa il tempo e più si addensano nubi sulla gestione del mercato estivo di Fabio Paratici e sulla condivisione delle idee con Grosso. Fatto sta che se nel calcio vigesse la regola di far giocare gli undici più forti della squadrai due avrebbero il posto assicurato. Questo gioco però, lo ha ripetuto anche Vanoli quando è stato chiamato a sciogliere l'arcano sulla coesistenza, è una questione di equilibri.

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