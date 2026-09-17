Fiorentina, il programma di oggi: allenamento e due presentazioni
La Fiorentina torna al lavoro questa mattina al Viola Park. La squadra di Paolo Vanoli sarà impegnata in una nuova seduta di allenamento a partire dalle ore 10, con il gruppo che continuerà la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti e dopo i recenti risultati positivi. Il tecnico avrà così l’occasione di proseguire il lavoro tattico e valutare le condizioni dei giocatori, cercando di mantenere alta la concentrazione e il livello di intensità degli allenamenti.
Tempo di presentazioni
Nel pomeriggio, invece, sarà il momento di presentare ufficialmente due dei nuovi volti della rosa viola. A partire dalle ore 14.30 sono infatti previste le presentazioni di Beto Betuncal e Alieu Njie, che avranno così l’occasione di parlare per la prima volta da giocatori della Fiorentina e raccontare le loro prime sensazioni dopo l’arrivo a Firenze.
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