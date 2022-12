FIORENTINA-LUGANO 6-1, Rivivi il live di FV

90' - Triplice fischio! La Fiorentina vince 6-1 contro il Lugano

89' - CASTROVILLI TORNA ANCHE AL GOL! La Fiorentina trova il 6-1 grazie ad un bellissimo pallonetto del numero 10, deviato da un avversario, che scavalca Osigwe

87' - Il Lugano terminerà la sfida in 9 uomini: non entrerà infatti nessuno per l'infortunato Durrer

84' - Buona punizione dal limite guadagnata da Saponara. Il destro di Castrovilli si stampa però sulla barriera

79' - Occasione per Terzic. Il suo sinistro termina però a lato non di molto

78' - Altra ottima parata di Osigwe, questa volta su un colpo di testa di Kouame. Pochi secondi dopo arriva la prima ammonizione per la Fiorentina, fatta registrare da Terzic

77' - Altra occasione per Saponara. Il suo destro in girata viene però raccolto facilmente da Osigwe

74' - TORNA IN CAMPO CASTROVILLI! A fare posto al 10 viola è Amatucci, attore di un'ottima partita. Terzo cambio, quindi, per i viola

69' - Miracolo di Osigwe! Terzic, servito da Saponara, si ritrova davanti al portiere che compie un vero miracolo sul sinitro ravvicinato del serbo

67' - Continua ad attaccare la squadra di Italiano. Questa è Saponara ad impensierire Osigwe. il sue destro viene però bloccato in due tempi dall'estremo difensore del Lugano

64' - MILENKOVIC TROVA IL 5-1! Amatucci recupera un ottimo pallone al limite dell'area, la sfera termina sui piedi di Milenkovic il cui destro termina alle spalle di Osigwe

63' - Vicini al 5-1 gli uomini di Italiano. Kouame, a centro area, prova una girata di destro che termina però larga

61' - ANCORA BARAK! 4-1 per la Fiorentina! Barak, su cross di Terzic, colpisce di testa e, dopo la prima respinta di Osigwe, ribadisce in porta il pallone

60' - Secondo cambio per Italiano: esce Jovic ed entra Distefano. Kouame passa a fare la prima punta

59' - Aveva trovato il gol del 4-1 Duncan, ma la sponda di Kouame viene considerata fallosa: l'ivoriano aveva travolto un difensore del Lugano

57' - GOL! BARAK! Dalla punizione guadagnata da Amatucci va Barak, il cui sinistro s'infila alle spalle di Osigwe che non può farci nulla

56' - Ottima palla recuperata da Amatucci, che poi si guadagna una punizione dal limite

55' - Ottimo contropiede per la Fiorentina. Kouame s'invola verso la porta, serve Saponara che si appoggia a Jovic. Il serbo, che si trovava davanti al portiere, si trovava però in posizione di fuorigioco

51' - Ci prova Terzic da lontanissimo col sinistro. La sua conclusione termina però alta

50' - Continua il pressing viola, altro angolo

49' - Si conquitano un angolo i viola. Daprelà si rifugia in angolo dopo il pressing di Saponara

46' - Si riprende. Primo cambio per la Fiorentina. esce Ikoné ed entra Kouame. Per il Lugano cambio fra i pali: entra Osigwe ed esce Saipi

45' - Finisce senza recupero il primo parziale. I viola dopo 45 minuti conducono sul risultato di 2-1

44' - Buona punizione calciata al centro dell'area da parte di Amatucci. Nessun calciatore viola riesce però a trovare l'impatto col pallone

40' - Ikoné non riesce a sfruttare un ottimo contropiede. Il francese controlla male e perde un tempo di gioco, facendosi così recuperare dalla difesa del Lugano

37' - Prova a sfruttare la superiorità la Fiorentina. Il cross di Saponara è però respinto in angolo dalla difesa bianconera

33' - ESPULSO MACEK. Il centrocampista del Lugano, prodotto del vivaio della Juventus, ferma Dodo con una brutto fallo da dietro e lascia così in 10 uomini i suoi

30' - Pericolo per Gollini. Il Lugano riparte e arriva al tiro con Bottani. L'estremo difensore viola si fa però trovare pronto e blocca in due tempi

26' - Buona azione offensiva della squadra di Italiano. Ikoné, ben servito da Jovic, non arriva però nemmeno alla conclusione

24' - Occasione per Jovic. Dalla punizione di Barak nasce uno schema che Jovic, da due passi, non riesce a concludere a rete

23' - Saponara va via a Doumbia e si conquista un'ottima punizione dal limite. Si preperano a calciare Barak e Duncan

21' - Ennesimo fallo subito da Amatucci. Il classe 2004 sta dimostrando buona personalità

20' - ACCORCIA IL LUGANO. Brutto errore di Milenkovic, che e centrocampo liscia il pallone. Bottani s'invola in contripiede e serve Amoura che trafigge col destro Gollini

17' - Torna a farsi vedere in avanti il Lugano. Il destro di Bottani finisce però alto

14' - Sono in difficoltà gli uomini del Lugano, che ora non riescono più ad uscire dalla propria metà campo a causa della pressione viola

12' - RADDOPPIO FIORENTINA! Ottimo uno-due fra Amatucci e Saponara. Il giovane viola appoggia poi per Ikoné che, a porta sguarnita deve solo appoggiare la sfera in rete

11' - Si è sciolta la Fiorentina. Sul contropiede di Barak, finisce alto il destro di Saponara

9' - VANTAGGIO VIOLA! Dopo un'ottima serpentina di Ikoné, Duncan riceve al limite dell'area e calcia col sinistro. Nulla da fare per Saipi, che non può fare nulla sul sinistro angolato del ghanese

7' - Prova ad accendersi la squadra di Italiano. Amatucci imbuca Jovic che, una volta controllato il pallone in area, non riesce a calciare. Qualche secondo più tardi è poi Duncan ad andare vicino al gol con un gran sinistro dalla distanza

5' - Inizio tutt'altro perfetto per la Fiorentina. Nei primi minuti sono gli ospiti a comandare il gioco

3' - Prima occasione per il Lugano! Amoura sfrutta la prateria lasciata da Terzic e una volta sul fondo crossa al centro per Celar, il cui destro si stampa sulla traversa

1' - La prima azione offensiva è per gli ospiti, che però sulla fascia destra non riescono a sfondare

0' - SI PARTE! Prima pallone giocato dalla Fiorentina, oggi in campo con la quarta maglia

Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Duncan, Amatucci; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic

LUGANO: Saipi; Arigoni, Mai, Hajrizi, Daprelà; Doumbia, Macek; Belhadj, Bottani, Amoura; Celar.