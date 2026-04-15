Fiorentina-Lazio 1-0, chi il miglior viola in campo? Vota il sondaggio!

Fiorentina-Lazio 1-0, chi il miglior viola in campo? Vota il sondaggio!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina vince contro la Lazio e compie un bel balzo in avanti nella lotta salvezza. Al Franchi finisce 1-0 grazie alla rete di Gosens, che porta ai viola tre punti importantissimi e che proiettano la squadra di Vanoli a più otto sulla zona retrocessione. Come al solito, vi invitiamo a votare il migliore in campo. Ecco il link:

TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA CONTRO LA LAZIO?