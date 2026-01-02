Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Kean torna, ma ora rischia la panchina".

La Nazione: "Paratici firma il primo colpo. C'è Solomon sulla fascia. Viola in ritiro fino a domenica".

Corriere dello Sport-Stadio: "È Solomon l'inizio"

La Gazzetta dello Sport: "Paratici primo colpo. Ecco Solomon dribbling e scatti per la Fiorentina".

La Repubblica (Firenze): "Mercato, arriva Solomon Paratici nel weekend a Firenze".

Tuttosport: "Si muove Paratici. Arriva Solomon".