FirenzeViola Il caso Kean rilancia Piccoli: Vanoli, questa è una scelta che vale la salvezza

vedi letture

C’è un’occasione che bussa forte alla porta dell’attacco viola. Domani, contro la Cremonese, Roberto Piccoli può ritrovarsi improvvisamente al centro della scena, titolare dal 1’ in un momento che vale una stagione. Il ritorno di Moise Kean al Viola Park, atteso per ieri, non si è infatti materializzato e nella migliore delle ipotesi il classe 2000 si rivedrà a Bagno a Ripoli solo oggi, a ridosso della partita che dirà tanto – forse tutto – sulle chance salvezza della Fiorentina. Un contesto che rende difficile immaginare scelte azzardate: Paolo Vanoli sa che forzare Kean dall’inizio significherebbe rischiare credibilità agli occhi dello spogliatoio e, soprattutto, di chi è rimasto a Firenze a lavorare senza sosta.

Una chance che pesa tanto

Tra questi c’è proprio Piccoli, a caccia di un gol che in Serie A manca dal 9 novembre (a Marassi) e di una maglia da titolare che in campionato non indossa dal 30 novembre (a Bergamo), curiosamente in coppia con lo stesso Kean. Contro la Cremonese può essere la sua occasione di riscatto, forse l’ultima davvero pesante: almeno fino a giugno, infatti, l’ex Cagliari non potrà cambiare aria, avendo già vestito due maglie diverse in questa stagione. Il momento è delicato, ma anche carico di significati personali e professionali.

L’idea di Vanoli per l'attacco

Vanoli ripartirà dal 4-1-4-1 visto nelle ultime due uscite e studia la ricomposizione del tandem Piccoli-Gudmundsson. Nell’unica volta in cui hanno giocato insieme, all’esordio del tecnico sulla panchina viola a Genova, andarono entrambi in gol lanciando segnali incoraggianti. Da un’emergenza può nascere un’opportunità: mentre l’attacco è ancora in costruzione (dopo Solomon è atteso un altro esterno offensivo), la Fiorentina cerca risposte immediate. E magari proprio da Piccoli, chiamato a trasformare un vuoto in una possibilità.