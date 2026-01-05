Fiorentina, l’attacco a tre e il mercato: caccia agli esterni per la salvezza

vedi letture

Nel secondo tempo della gara di ieri con la Cremonese Paolo Vanoli ha offerto un’anticipazione della Fiorentina che verrà: per circa 20 minuti la squadra ha giocato con un attacco a tre, soluzione destinata a diventare centrale dopo il mercato invernale. Con l’ingresso di Solomon e prima del cambio Gudmundsson-Kean, si è vista l’idea condivisa da Vanoli, Paratici e Goretti per provare l’impresa salvezza partendo dall’ultimo posto in classifica. Il mercato, infatti, avrà un obiettivo preciso: rinforzare l’attacco con almeno un esterno di fascia, meglio se due. Dopo l’arrivo di Solomon, la Fiorentina cerca un altro profilo offensivo, anche perché l’israeliano rischia di avere caratteristiche simili a Gudmundsson. Serve dunque un giocatore diverso, in grado di agire soprattutto sulla fascia destra, senza particolari vincoli sul piede preferito. Tra i nomi monitorati c’è Dominguez del Bologna, che potrebbe partire in prestito ed è considerato vicino all’identikit ideale, anche se restano perplessità legate alla classifica viola. Sullo sfondo anche Boga e Baldanzi: segnali iniziali di un mercato ancora tutto da sviluppare. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.