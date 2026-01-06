Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta pomeridiana

Seduta di rifinitura per la Fiorentina, che domani sera alle 20:45 sarà impegnata a Roma contro la Lazio di Maurizio Sarri per l’ultima giornata del girone d’andata (la diciannovesima). Per la giornata di oggi il tecnico Paolo Vanoli ha previsto un allenamento pomeridiano a porte chiuse al Viola Park.