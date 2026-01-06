Chi il miglior viola in Fiorentina-Cremonese 1-0? Vota il sondaggio!

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 13:20Notizie di FV
di Niccolò Santi

La Fiorentina torna a vincere in campionato con tre punti che le fanno lasciare l'ultimo posto in classifica grazie alla rete segnata da Moise Kean nel recupero contro la Cremonese. Risultato di 1-0 al termine di una gara dominata dalla squadra di Paolo Vanoli. Chi è stato il migliore in campo dei viola al Franchi?

