Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Dai Fiorentina, puoi crederci".
Corriere dello Sport-Stadio: "Fateci respirare. Obiettivo Fiorentina: terza vittoria in 4 gare".
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina all’Olimpico la grande occasione. Vanoli ritrova Gosens".
Corriere Fiorentino: "Sfida capitale. Viola contro la Lazio, a caccia del primo successo in trasferta".
Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi nodi Lorenzo Di Benedetto
1 Il mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
Mario TeneraniFiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
