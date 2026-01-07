Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Dai Fiorentina, puoi crederci".

Corriere dello Sport-Stadio: "Fateci respirare. Obiettivo Fiorentina: terza vittoria in 4 gare".

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina all’Olimpico la grande occasione. Vanoli ritrova Gosens".

Corriere Fiorentino: "Sfida capitale. Viola contro la Lazio, a caccia del primo successo in trasferta".