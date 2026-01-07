Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv: il programma completo

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi

È giornata di partita per la Fiorentina che stasera contro la Lazio scenderà in campo per la 19esima giornata di Serie A. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN. Questo il programma completo della giornata:

19^ GIORNATA
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN