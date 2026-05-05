Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: un giorno di riposo
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Un giorno di riposo per la Fiorentina. All’indomani della trasferta di Roma, Paolo Vanoli ha concesso ventiquattro ore di pausa ai suoi ragazzi per ricaricare le batterie e tornare in campo più freschi in vista della sfida casalinga in programma domenica contro il Genoa.
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