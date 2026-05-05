Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: un giorno di riposo

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: un giorno di riposoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Un giorno di riposo per la Fiorentina. All’indomani della trasferta di Roma, Paolo Vanoli ha concesso ventiquattro ore di pausa ai suoi ragazzi per ricaricare le batterie e tornare in campo più freschi in vista della sfida casalinga in programma domenica contro il Genoa.