Fiorentina-Genoa 0-0, chi è stato il migliore dei viola? Vota qui!

Fiorentina-Genoa 0-0, chi è stato il migliore dei viola? Vota qui!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia 0-0 in casa contro il Genoa dopo una gara senza particolari squilli o pericoli per i due portieri. Un punto che vale la salvezza aritmetica per la squadra viola, nonostante questo sommersa di fischi alla fine del match. Chi è stato secondo voi il miglior giocatore tra i viola nella partita?

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