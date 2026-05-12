Fiorentina-Genoa 0-0, chi è stato il migliore dei viola? Vota qui!
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La Fiorentina pareggia 0-0 in casa contro il Genoa dopo una gara senza particolari squilli o pericoli per i due portieri. Un punto che vale la salvezza aritmetica per la squadra viola, nonostante questo sommersa di fischi alla fine del match. Chi è stato secondo voi il miglior giocatore tra i viola nella partita?
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Dagli inviatiChiarugi: "L'ambizione deve essere tornare tra le grandi. Kean? Quest'anno lo abbiamo visto poco"
Occhi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?di Angelo Giorgetti
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Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
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