Calciomercato Njie alla Fiorentina, visite mediche in corso: cifre e formula, atteso l'annuncio

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Alieu Njie è già a Firenze e sta terminando le visite mediche con la Fiorentina. L'esterno arriva a titolo definitivo dal Torino per 15 milioni di euro più bonus, è partito in mattinata verso il capoluogo toscano e ha iniziato a svolgere i controlli di rito per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai viola. Ad ore è previsto l'annuncio.