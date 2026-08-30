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Notte amara per la Fiorentina: chi si salva contro il Frosinone? Vota il Top FV
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Notte amarissima per la Fiorentina. Nel giorno in cui si voleva festeggiare il Centenario del club, la squadra di Grosso cade ancora rovinosamente. Secco 0-3 inflitto dal Frosinone, che punisce i viola in ogni modo e guasta l'atmosfera del Franchi, pronto inizialmente a concedersi una bella serata con tutti gli ex presenti. Come al solito, nel sondaggio Top FirenzeViola, vi invitiamo a votare il migliore in campo (o in questo caso quello che si salva rispetto agli altri) tra gli uomini di Grosso. Ecco il link:
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Altri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’èdi Tommaso Loreto
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2 Altri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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FirenzeViolaLa Fiorentina di oggi sa solo quello che non è: il fattore identità e il paradosso dei numeri
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
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