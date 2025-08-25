Fiorentina, ecco Piccoli. Dall'ingaggio al numero di maglia, tutto sul nuovo attaccante

Vestirà la maglia numero 91 che è stata per ultimo di Sasha Kokorin. La giornata appena conclusa è stata molto importante per la Fiorentina che ha potuto accogliere ufficialmente il suo nuovo attaccante, Roberto Piccoli. Arrivato in mattinata alla Clinica Fanfani per le visite mediche dopo aver fatto un salto al Viola Park, l'ormai ex calciatore del Cagliari è stato ufficializzato con un comunicato che ha confermato la data di scadenza sul suo nuovo contratto, il 2030.

Piccoli arriva dunque alla Fiorentina a titolo definitivo dopo una trattativa lunga che è stata alla fine chiusa in poco tempo quando la società viola ha deciso di sborsare 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sulla futura rivendita per il classe 2001 cresciuto nell'Atalanta. Per lui come detto un contratto di cinque anni a 1,4 milioni di euro a stagione. "Sono molto contento", le prime parole di Piccoli da nuovo giocatore della Fiorentina.