Dagli inviati
Piccoli è a Firenze! Visite mediche in corso per il nuovo attaccante viola: le prime immagini
E' ufficialmente iniziata l’avventura di Roberto Piccoli a Firenze. Il neo attaccante viola è arrivato in città e si è recato all'Istituto Medico Fanfani per le consuete visite mediche, come mostrano la foto e il video realizzato da FirenzeViola.it. In seguito si sposterà verosimilmente al Viola Park dove si aggregherà alla squadra e visiterà il nuovo centro sportivo.
L’operazione con il Cagliari si è conclusa sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa più due milioni di bonus. In aggiunta la formazione sarda manterrà il 10% sulla futura rivendita. Per Piccoli invece pronto un contratto di 5 anni con i toscani.
