Piccoli ha scelto il numero di maglia: vestirà la 91 di...Kokorin

vedi letture

In casa Fiorentina è la giornata di Roberto Piccoli, diventato ufficialmente un nuovo attaccante viola. Dopo le visite mediche di rito nella clinica Fanfani nel centro di Firenze e il tour al Viola Park con annessa firma sul contratto (qui i dettagli dell'operazione) l'ex Cagliari ha posato con la sua nuova maglia, rivelando un dettaglio ulteriori. Piccoli avrà la novantuno, numero che ha già vestito a Cagliari, Lecce ed Empoli.

Numero che a Firenze ha vestito solo un altro calciatore prima di lui, Aleksandr Kokorin. La speranza dei tifosi viola è che l'impatto di Piccoli sia diverso da quello lasciato da Sasha Kokorin (12 partite e zero reti in un anno e mezzo a Firenze prima del trasferimento all'Aris Limassol).