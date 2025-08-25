Le prime parole di Piccoli a Firenze: "Mi sono sentito con Pongracic, questo ambiente mi gasa"

Dopo il comunicato ufficiale, ecco le prime parole di Roberto Piccoli da calciatore della Fiorentina. Il nuovo acquisto (qui i dettagli) ha parlato così ai microfoni ufficiali del suo nuovo club: "Sono molto contento, anzi contentissimo. Arrivo in una società di spessore e ci sono tutti i mezzi per fare una grande stagione. Ho visto il Viola Park e sono tantissime strutture ottime, qui si può lavorare più che bene. Ora dobbiamo spingere ogni giorno e lavorare con cattiveria".

Sui contatti coi compagni durante questo periodo: "Conosco bene Pongracic perché abbiamo giocato insieme a Lecce. Ho parlato con lui e basta per adesso. Con la dirigenza abbiamo parlato ancora poco, è stato tutto veloce nelle ultime ore con visite mediche e altro, ma avremo modo di parlare a breve".

Che tipo di calciatore è?

"Mi piace spingere forte e attaccare la profondità, spero di fare più gol possibili per aiutare la squadra. Nei contesti caldi mi 'gaso', mi motivo ancora di più e mi piace questo ambiente".