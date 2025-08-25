Piccoli, oggi visite e firma: ingaggio e termini contrattuali. Prima convocazione col Torino

Roberto Piccoli nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Fiorentina. Archiviata la curiosa sfida tra il suo passato e il suo futuro, l’attaccante è pronto a sbarcare oggi a Firenze per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina per i prossimi cinque anni (per circa 2 milioni a stagione). Confermati i termini dell’affare. Al Cagliari vanno 25 milioni più 2 di bonus e il 10% sull’eventuale futura rivendita.

Piccoli non farà parte della squadra che partirà per Reggio Emilia per giocare contro il Polissya non essendo stato inserito in lista Uefa. Lista che sarà aggiornata eventualmente prima del debutto nella League Phase. La prima convocazione è dunque attesa per la sfida di campionato di domenica prossima contro il Torino. A riportarlo è La Nazione.