Fiorentina, contro il Milan l'ultima chiamata per l'Europa

La Serie A 2024/2025, ancor più della stagione precedente, si presenta super competitiva per quanto riguarda non solo la corsa Scudetto (al momento con una sfida a due tra Inter e Napoli), ma anche la bagarre per un posto nelle competizioni europee 2025/2026. Ad oggi, tra il quarto posto occupato dal Bologna (56) e il Milan nono (47) sono concentrate 6 squadre in appena 9 punti; tant’è che al momento la Fiorentina, ottava, è in gara sia per un posto nella prossima Champions League e paradossalmente si ritrova anche a difendere posizioni utili per la qualificazione alla prossima Conference League.

Negli ultimi 2 mesi di campionato, la squadra di Palladino si ritroverà ad affrontare 3 veri e propri scontri diretti contro il Milan a San Siro, la Roma all’Olimpico e il Bologna al Franchi, nella penultima giornata. Nel mezzo c’è anche il delicato derby toscano con l’Empoli, che i Viola non vincono da ben 6 edizioni tra campionato e coppa.

Milan-Fiorentina, cosa dicono le quote

Risulta quindi già cruciale la partitissima di sabato sera contro il Milan, che potrebbe condannare la Viola a rimanere fuori dalla zona europea dopo un inizio di campionato assolutamente promettente. Quella contro i rossoneri sarà una sfida pressoché decisiva, quasi un esame di maturità che permetterà alla squadra di Palladino di capire dove si potrà arrivare da qui a fine stagione.

Dando un’occhiata ai palinsesti dei principali bookmaker italiani, il Milan parte con il ruolo di favorito di questa sfida, con quote che si aggirano tra 1.85 e 1.90; una vittoria della Fiorentina è quotata mediamente tra 3.90 e 3.95, mentre una X ruota attorno a 3.60. Ma oltre alle normali quote sul match, la sfida di San Siro è oggetto di diverse quote maggiorate di oggi, data l'importanza della partita per la zona europea, ​con alcune offerte speciali che aumentano le potenziali vincite su determinati esiti.

Qui Firenze

La Fiorentina sta vivendo un momento molto particolare perché sembrava in crisi e, qualche giornata prima della sosta, era stata anche fischiata dai propri tifosi al Franchi, a seguito delle 3 sconfitte consecutive contro Inter, Como e Verona. Poi, improvvisamente, è cambiato tutto e ultimamente è arrivata la vittoria per 3-0 sulla Juventus, seguita da quella per 1-0 sull’Atalanta.

Non è da escludere che la Viola, con Palladino, abbia fatto una preparazione atletica specifica per arrivare al top nella fase finale della stagione.

Qui Milanello

I rossoneri sono alle prese con tante difficoltà di stampo psicologico e, in realtà, dopo la partita persa contro il Napoli per 2-1, anche di tipo atletico. Secondo mister Conceicao, oltre a Thiaw e Loftus-Cheek, anche Rafa Leao non si era presentato al top dopo la convocazione con il Portogallo. Inoltre, i rossoneri stanno preparando la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, dopo l’1-1 di mercoledì scorso, che mantiene tutto ancora in bilico.

Quanto alle statistiche, il Milan arriva alla sfida con i Viola con appena il 47% di vittorie casalinghe in campionato (su 15 gare) e con addirittura 4 sconfitte nelle ultime 6 giornate di Serie A. Parliamo di record quasi storici per una squadra così blasonata.

Le probabili formazioni

Nelle ultime conferenze stampa, Palladino si è coccolato molto i nuovi acquisti, tra cui Fagioli, Gudmundsson e Kean, rinati in questa primavera e trascinatori di questa fase sprint. Proprio loro tre saranno tra i principali interpreti del 3-5-2 previsto per questo big match, con gli ultimi due che andranno a formare la coppia d’attacco. L’unico in dubbio sembra essere Gosens, in ballottaggio con Parisi; potrebbe rivedersi in panchina Colpani.

Il Milan, invece, potrebbe schierare un 4-2-3-1 con Leao, Reijnders e Pulisic alle spalle dell’unica punta Abraham (tornato al gol contro l’Inter in Coppa Italia, ma in ballottaggio con Santiago Gimenez). Sarà assente per squalifica Alex Jimenez, mentre scalpita per un posto il portoghese Joao Felix, il quale potrebbe essere impiegato a gara in corso.