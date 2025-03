FirenzeViola Apoteosi Fiorentina al Franchi: Juventus schiantata 3-0. Per l'Europa la Viola c'è

La Fiorentina brilla in una notte che può dare un senso diverso al finale di stagione della squadra di Palladino. Tre giorni dopo la gioia di Conference League, schiantata anche la Juventus in un Franchi vestito a festa, con i tifosi ospiti in protesta con la loro squadra fin dall'inizio e quelli viola che invece dedicano la coreografia iniziale alla storica rivale, con la scritta "Juve merda" in Curva Ferrovia.

In una serata in cui si ricorda un anno dalla scomparsa di Joe Barone e con un parterre de roi sugli spalti dello stadio - presenti tra gli altri Batistuta e Pepito Rossi - la Fiorentina sfodera una prestazione perfetta battendo 3-0 la Juventus e rilanciandosi in classifica. Non c'è praticamente mai storia, visto che già dopo 20 minuti la squadra viola va sul 2-0 con i mancini di Gosens e di Mandragora. La Juventus non calcia mai in porta nei primi quarantacinque minuti e la partita va in cassaforte nel secondo tempo, con un destro perfetto di Gudmundsson che buca per la terza volta Di Gregorio. Per il resto è apoteosi viola, tra cori contro la Juventus e contro Vlahovic e una squadra che si diverte: finisce con la melina al Franchi.