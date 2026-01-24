Fiorentina-Cagliari, miracolo a mano aperta di De Gea su Borelli

Al 97 minuto della sfida tra Fiorentina e Cagliari, dopo aver sbagliato un rinvio dal fondo, David De Gea ha compiuto un vero e proprio miracolo su un destro a giro piazzato di Borelli che per poco non costava ai viola il terzo gol subito in un momento in cui invece la squadra di Vanoli è alla ricerca disperata del gol del pareggio.