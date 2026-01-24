Fiorentina-Cagliari 0-0, prima occasione viola con Gudmundsson

Fiorentina-Cagliari 0-0, prima occasione viola con GudmundssonFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:05Notizie di FV
di Redazione FV

Primo minuto di gioco al Franchi e la Fiorentina si rende subito pericolosa nella sfida contro il Cagliari. L'occasione se la crea con una giocata personale Albert Gudmundsson, bravo ad accentrarsi dalla sinistra e una volta messo nel mirino lo specchio della porta a calciare a giro dalla lunga distanza sfiorando il palo alla sinistra di Caprile.