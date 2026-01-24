Fiorentina-Cagliari 0-2, esordio per Harrison: con lui entra anche Brescianini

Paolo Vanoli prova il tutto per tutto con la sua squadra sotto di due gol al quarto d'ora della ripresa. Il tecnico della Fiorentina ha infatti scelto di far entrare in campo sia Brescianini che Harrison, all'esordio assoluto in maglia gigliata, per Gosens e Ndour, disponendo dunque la squadra con una forza trazione anteriore.