Fiorentina-Cagliari 0-1, esce Mandragora: esordio in viola per Fabbian

Fiorentina-Cagliari 0-1, esce Mandragora: esordio in viola per FabbianFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 19:08Notizie di FV
di Redazione FV

Ad inizio secondo tempo la Fiorentina ha già effettuato il primo cambio della sua partita contro il Cagliari. Per i viola al posto di uno spento Rolando Mandragora fa il suo esordio in maglia gigliata l'ex Bologna Giovanni Fabbian, arrivato in settimana dal Bologna. Il numero 80 è dunque la prima mossa di Vanoli per provare a ribaltare il risultato.