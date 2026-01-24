Fiorentina-Cagliari 0-1, esce Mandragora: esordio in viola per Fabbian
Ad inizio secondo tempo la Fiorentina ha già effettuato il primo cambio della sua partita contro il Cagliari. Per i viola al posto di uno spento Rolando Mandragora fa il suo esordio in maglia gigliata l'ex Bologna Giovanni Fabbian, arrivato in settimana dal Bologna. Il numero 80 è dunque la prima mossa di Vanoli per provare a ribaltare il risultato.
