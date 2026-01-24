Fiorentina-Cagliari 0-2, Kilicsoy ad un passo dalla doppietta: viola in difficoltà
FirenzeViola.it
Non sta riuscendo a reagire come fatto invece nel primo tempo dopo il primo gol del Cagliari la Fiorentina di Paolo Vanoli. La formazione viola infatti dopo aver subito il 2-0 da Palestra sta continuando a sbandare concedendo parecchio campo agli ospiti. Obert lanciato nello spazio ha pescato in area Kilicsoy bravo a sterzare e a calciare ma murato miracolosamente all'ultimo dalla difesa gigliata, con il suo sinistro deviato che è terminato alto di poco sopra la traversa.
