Fiorentina-Cagliari 0-0, striscione della Fiesole per la popolazione di Catanzaro

vedi letture

Al 21' minuto del primo tempo della sfida tra Fiorentina e Cagliari è apparso in Curva Fiesole uno striscione dei tifosi viola in sostegno alla popolazione di Catanzaro, popolazione calabrese colpita da danni ingenti provocati dal mal tempo e nei confronti della quale la Curva ha indetto una raccolta fondi. Questo il testo dello striscione: "Catanzaro non si arrende Firenze è vicina alla sua gente"