Dagli inviati

Fiorentina-Cagliari, doccia fredda per i viola al Franchi: ko 2-1

Fiorentina-Cagliari, doccia fredda per i viola al Franchi: ko 2-1FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 20:02Primo Piano
di Redazione FV

Doccia fredda per la Fiorentina al Franchi: vince il Cagliari per 2-1. Non è bastato il gol di Brescianini (74’) che ha accorciato le distanze dopo il raddoppio del sardi nel secondo tempo con Palestra (47’). Adesso i rossoblù distano 8 punti in classifica dai viola. 