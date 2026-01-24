Palestra in area con il braccio, Marelli: "C'è il tocco ma non è punibile"

vedi letture

La Fiorentina ha chiesto un calcio di rigore per un presunto tocco di braccio da parte di Marco Palestra nei minuti finali della partita poi persa 2-1 contro il Cagliari.Su un colpo di testa di Marco Brescianini, c'è stato un tocco con il braccio sinistro da parte dell'esterno autore del raddoppio sardo.

Un tocco non punibile però da parte dell'arbitro Marco Guida, secondo l'ex direttore di gara Luca Marelli a DAZN: "La protesta della Fiorentina è stata sul tocco di braccio di Palestra, che c'è stato" - spiega Marelli, per poi precisare - ": tocca con il braccio sinistro, che però è davanti al corpo e per tanto non punibile con il calcio di rigore".