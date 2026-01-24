Fiorentina-Cagliari 1-2, Brescianini a millimetri dalla doppietta
FirenzeViola.it
Continua il momento di grande forcing della Fiorentina, ora rianimata dalla rete dell'1-2 segnata al 74' da Brescianini. I viola, sempre con il loro numero quattro sono andati ad un passo dalla rete del pareggio. L'ex Atalanta infatti a due passi da Caprile ha direzionato con un colpo di testa la palla sul secondo palo con il pallone allontanato praticamente sulla linea dalla difesa del Cagliari.
