Fiorentina-Cagliari 1-2, Brescianini a millimetri dalla doppietta

FirenzeViola.it
Oggi alle 19:44
di Redazione FV

Continua il momento di grande forcing della Fiorentina, ora rianimata dalla rete dell'1-2 segnata al 74' da Brescianini. I viola, sempre con il loro numero quattro sono andati ad un passo dalla rete del pareggio. L'ex Atalanta infatti a due passi da Caprile ha direzionato con un colpo di testa la palla sul secondo palo con il pallone allontanato praticamente sulla linea dalla difesa del Cagliari.